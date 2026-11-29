Удар по Днепру: пылает многоэтажка, ребенка госпитализировали

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В воскресенье вечером, 29 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки ранен ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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«Враг атаковал Днепр. Повреждена многоэтажка. Загорелся пожар», — отметил глава ОВА.

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По его словам, 6-летний мальчик получил ранения из-за вражеского удара по многоэтажке в Днепре. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кристина и Елена живут на восьмом этаже дома, где загорелся пожар. По их словам, попадание произошло где-то на уровне с 12 по 15 этажа.

«Попадания в третий подъезд. Мы в соседнем. Знаем, кто там живет, но пока нет информации, что с ними. Видели, что травмированных детей выводили», — сказали они в комментарии «Суспільному».

Напомним, что сегодня россияне атаковали Харьков: повреждены трамвай, автобус и больница, есть пострадавшие.

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