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РФ ударила по многоэтажке в большом областном центре: ранен ребенок (видео)
В Днепре враг попал в многоэтажку, ранен 6-летний ребенок.
В воскресенье вечером, 29 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки ранен ребенок.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Враг атаковал Днепр. Повреждена многоэтажка. Загорелся пожар», — отметил глава ОВА.
По его словам, 6-летний мальчик получил ранения из-за вражеского удара по многоэтажке в Днепре. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Кристина и Елена живут на восьмом этаже дома, где загорелся пожар. По их словам, попадание произошло где-то на уровне с 12 по 15 этажа.
«Попадания в третий подъезд. Мы в соседнем. Знаем, кто там живет, но пока нет информации, что с ними. Видели, что травмированных детей выводили», — сказали они в комментарии «Суспільному».
Напомним, что сегодня россияне атаковали Харьков: повреждены трамвай, автобус и больница, есть пострадавшие.