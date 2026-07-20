- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 772
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ влупила по областному центру, ранены дети: соцсети пишут о сгоревшем "Эпицентре"
Вечером 20 июля российские войска нанесли удары по Сумам, попав в жилую многоэтажку и торговый центр.
Сегодня вечером, 20 июля, российские войска нанесли удар дроном по многоэтажке в Сумах.
Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и прессслужба Нацполиции.
В результате попадания российского реактивного дрона поврежден многоэтажный жилой дом.
«Количество пострадавших в результате удара российского БПЛА по Сумам возросло до трех. Пострадали женщина и двое детей», — сообщил глава ОВА. Одного ребенка госпитализировали, информация о его состоянии уточняется.
Впоследствии Григоров уточнил, что раненые дети — четверо, а также ранены двое взрослых.
«В больницах медицинскую помощь оказывают раненым 8-летнему мальчику и 16-летней девушке. Повреждения не тяжелые. Другим пострадавшим была оказана помощь без госпитализации», — отметил он.
Местное издание «Кордон. Медиа» пишет, что россияне также попали в крышу одного из торговых центров в Сумах. На месте пожар.
Глава ОВА Григоров впоследствии также заявил о масштабном пожаре на территории торгового центра после «прилета». Название ТЦ он не указал. Информация о пострадавших уточняется.
В местных пабликах утверждают, что в Сумах после атаки сгорел «Эпицентр». Однако в самой компании эту информацию пока не комментируют.
Напомним, что вчера утром оккупанты выпустили по Сумам 7 КАБов.