РФ влупила по областному центру, ранены дети: соцсети пишут о сгоревшем "Эпицентре"

Удар по Сумам 20 июля

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Сегодня вечером, 20 июля, российские войска нанесли удар дроном по многоэтажке в Сумах.

Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и прессслужба Нацполиции.

В результате попадания российского реактивного дрона поврежден многоэтажный жилой дом.

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«Количество пострадавших в результате удара российского БПЛА по Сумам возросло до трех. Пострадали женщина и двое детей», — сообщил глава ОВА. Одного ребенка госпитализировали, информация о его состоянии уточняется.

Впоследствии Григоров уточнил, что раненые дети — четверо, а также ранены двое взрослых.

«В больницах медицинскую помощь оказывают раненым 8-летнему мальчику и 16-летней девушке. Повреждения не тяжелые. Другим пострадавшим была оказана помощь без госпитализации», — отметил он.

© Полиция Сумской области

© Полиция Сумской области

© Полиция Сумской области

© Полиция Сумской области

© Полиция Сумской области

Местное издание «Кордон. Медиа» пишет, что россияне также попали в крышу одного из торговых центров в Сумах. На месте пожар.

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Глава ОВА Григоров впоследствии также заявил о масштабном пожаре на территории торгового центра после «прилета». Название ТЦ он не указал. Информация о пострадавших уточняется.

В местных пабликах утверждают, что в Сумах после атаки сгорел «Эпицентр». Однако в самой компании эту информацию пока не комментируют.

© Труха

Напомним, что вчера утром оккупанты выпустили по Сумам 7 КАБов.

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