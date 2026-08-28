РФ уничтожает продовольственные склады: останутся ли украинцы без еды

Пустые полки и супермаркеты / Иллюстративное фото

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Россия уничтожает продовольственные склады в Украине. Несмотря на потери до 90% мощностей на отдельных объектах, угрозы системного дефицита базовых продуктов отсутствуют. Рынок адаптируется к новым вызовам.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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Будет ли дефицит продуктов в Украине

Министр отметил, что Россия целенаправленно атакует склады и объекты продовольственной логистики. По его словам, значительная часть современных мощностей для хранения продукции уже уничтожена, а в отдельных случаях потери составляют 90%.

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«При этом важно понимать: это не значит, что украинцы останутся без продуктов. Ритейл и поставщики перестраивают логистику, перемещают запасы, меняют маршруты и форматы хранения. Это сложнее, длиннее и дороже, но система адаптируется», — подчеркнул Высоцкий.

По его словам, сейчас нет угрозы системного физического дефицита базовых продуктов. В то же время в конкретных магазинах может меняться ассортимент и доступность отдельных товаров, однако продовольственное обеспечение Украины в целом сохраняется.

Компенсация за уничтоженную продукцию

Отдельно министр поднял вопрос о том, кто должен компенсировать потери за продукцию, уничтоженную в результате российских атак.

«Поставка и реализация продукции — это хозяйственные и договорные отношения между производителями, дистрибьюторами и торговыми сетями. На мой взгляд, справедливым подходом здесь является паритетное распределение рисков между всеми сторонами. Это не обязательно 50 на 50», — говорится в сообщении Высоцкого.

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Он пояснил, что разные категории товаров имеют разную маржинальность, условия сотрудничества и экономический результат. Поэтому, по его мнению, механизм распределения потерь следует определять отдельно для каждой товарной категории, учитывая принцип распределения прибыли между участниками.

Министр также подчеркнул, что аналогичным образом следует распределять дополнительные расходы на новую логистику, которую бизнес сейчас вынужден перестраивать фактически в режиме реального времени.

«Государство параллельно работает над системными механизмами страхования военных рисков. Но до того момента, когда такая система сможет полноценно работать, бизнесу важно найти справедливую модель распределения потерь и дополнительных затрат между всеми участниками цепи», — сообщил Высоцкий.

Напомним, в начале августа после массированных ударов РФ по складам Fozzy Group в Киевской области в супермаркетах «Сильпо» и «Фора» возникли серьезные проблемы со снабжением и опустели полки. Сообщалось о перебоях в разных городах. В «Форе» подтвердили уничтожение складов, части товаров, техники и оборудования, поэтому ассортимент временно сократился. Представители «Сильпо» также развесили в магазинах объявления о логистических трудностях и заверили, что витрины впоследствии наполнятся товаром.

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