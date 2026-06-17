РФ уничтожила хаб "Новой почты" в еще одной области: что с посылками

Уничтоженный сортировочный терминал «Новой почты» в Сумах / © Новая почта

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Из-за серии российских атак был уничтожен сортировочный терминал «Новой почты» в Сумах. К счастью, никто из персонала не пострадал, однако имущество и тысячи отправлений получили серьезные повреждения.

Об этом сообщили в самой компании.

Утром 17 июня российские войска дважды атаковали дронами сортировочный терминал «Новой почты» в Сумах. К счастью, среди работников пострадавших нет.

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В результате попаданий повреждена кровля здания, часть оборудования, а также сетчатые контейнеры с посылками. Вспыхнувший после ударов пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

По предварительным данным, во время атаки на территории терминала находилось более 13 тыс. отправлений с общей объявленной стоимостью более 42 млн грн. Специалисты оценивают масштабы повреждений и проверяют состояние грузов.

«Новая почта компенсирует клиентам объявленную стоимость отправлений, поврежденных или уничтоженных в результате атаки», — пообещали в компании.

Актуальную информацию о статусе отправлений клиенты могут отслеживать в мобильном приложении или на официальном сайте «Новой почты».

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Напомним, российская ракета уничтожила крупнейший инновационный терминал «Новой почты» в Киеве во время массированного ночного обстрела 15 июня. Гендиректор компании Евгений Тафийчук подчеркнул, что, несмотря на потерю объекта, который был гордостью бизнеса, компания планирует отстроить еще более современный и мощный терминал.

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