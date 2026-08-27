- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 589
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ уничтожила склады сети магазинов «Будинок іграшок»: детали атаки
Из-за значительных разрушений компания предупредила покупателей о задержках заказов.
В результате атаки России 27 августа был уничтожен распределительный центр сети магазинов детских игрушек «Будинок іграшок». Под прицелом армии РФ оказался склад, где хранилась значительная часть товара.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На разрушенных складах хранилась значительная часть игрушек и товаров, откуда ежедневно товар отправляли в магазины по всей Украине. Отмечается, что команда не пострадала.
«По причине уничтожения центра часть уже оформленных заказов может поступить с задержкой. Если оплаченный заказ придется отменить, деньги клиентам вернут», — отметили в сообщении.
Напомним, 27 августа армия РФ ударила баллистикой и БПЛА по складам под Киевом. В частности, сильнейшие пожары возникли в Борисполе. Кроме того, повреждены складские помещения в Фастовском районе.