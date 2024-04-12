РФ уничтожила Трипольскую ТЭС новыми ракетами Х-69: военные изучают, как ихї сбивать

Российские войска ударили о Трипольской ТЭС в Киевской области, 11 апреля относительно новыми ракетами Х-69 — улучшенной системой версии Х-59. Украинские защитники изучают, как им можно противодействовать.

Об этом сообщил в телемарафоне спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, это "свежие" ракеты, детали к которым были изготовлены в прошлом году. По предварительной информации, Россия уже использовала подобные воздушные цели для атак по Украине. Сейчас специалисты устанавливают — какая именно была ракета и какой был ее тип.

"Россия постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты. Однако все зависит от успешности их производства — насколько быстро они смогут обеспечивать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим, насколько им будет удаваться раздобыть эти важные детали", — подчеркнул спикер ПС.

Евлаш отметил, что Х-69 — новая цель для украинских военных. Именно поэтому они ищут способы, как ей противодействовать.

"Скорее всего, Patriot также сможет ей противостоять. Поскольку он боролся достаточно и с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал"", — подчеркнул Илья Евлаш.

Удар по Трипольской ТЭС

Вчерашний ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Аналитики Defense Express вчера заявили, что РФ ударила по Трипольской ТЭС новейшими Х-69. Первое упоминание об их использовании появилось в феврале 2024 года, хотя редкие случаи были еще в 2023 году.

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