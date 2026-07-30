РФ уничтожила в Киеве завод американской компании: The Guardian раскрыло подробности

Война / © Associated Press

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Российская ракета уничтожила в Киеве завод по производству дронов, принадлежащий американской компании Terminal Autonomy. Похоже, это первый случай, когда Россия нанесла удар по оружейной американской компании.

Об этом сообщает The Guardian.

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По данным источника, на заводе производили высокоточные дроны большой дальности. Они способны обходить российскую РЭБ, поскольку на финальной стадии полета управление ими берет на себя искусственный интеллект. Согласно государственным записям, корпорацию зарегистрировали в Делавере в 2023 году.

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«Мы используем барражировочные боеприпасы с искусственным интеллектом и высокоточные боеприпасы, которые уже находятся на активной службе против вражеских средств на передовой», — отмечается на сайте компании.

Отмечается, что ни Terminal Autonomy, ни Министерство обороны Украины пока не ответили на электронные запросы журналистов о комментариях. Событие прокомментировал бывший высокопоставленный офицер разведки США и автор книги «Четвертая разведывательная революция: будущее шпионаж и битва за спасение Америки» Энтони Винчи.

«Россиянам безразлично, кому принадлежит производственный объект. Он все равно остается мишенью. Им безразлично, американский он или чьи-то другие», — отметил Энтони Винчи.

Эксперт также прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о планах предоставления Украине лицензии на производство зенитных ракет Patriot.

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«Я действительно думаю, что если бы ракеты Patriot или любая американская система производились в Украине, россияне нацелились бы на этот производственный объект», — заверил Энтони Винчи.

Сообщается, что первым о нападении сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В материале россияне не указывали об американском владельце, но отметили, что на предприятии работали «специалисты украинско-американской компании», и подтвердили выпуск дронов AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Источник, знакомый с компанией, подтвердил, что в результате вражеской атаки никто из работников не погиб.

Атака РФ на Украину 30 июля — последние новости

Напомним, в Радушном в Криворожском районе Днепропетровской области 30 июля в результате российского массированного удара погибли все члены многодетной семьи.

А в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по Львову, в результате которого были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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Также мы писали, что в результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое пострадали. Пожар возник в Оболонском и Святошинском районах столицы.

Киевская область в ночь на 30 июля подверглась массированной вражеской атаке. В Броварском районе удар разрушил частный дом, ранив пятерых человек, в том числе несовершеннолетнего.

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