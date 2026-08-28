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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ уничтожила завод водки «Хортица»: он не подлежит восстановлению

В Запорожье в результате массированного российского обстрела 27 августа полностью уничтожен известный ликероводочный завод «Хортица».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по "Хортице"

Удар по «Хортице»

За прошедшие сутки, 27 августа, российские войска уничтожили известный ликероводочный завод «Хортица» в Запорожье.

Об этом в комментарии NV Бизнес сообщила прессслужба алкогольного холдина Global Spirits, которому принадлежит «Хортица».

В компании уточнили, что на завод «Хортица» было четыре прилета. Предприятие горело не менее трех часов. Оно не подлежит восстановлению.

«Часть продукции сгорела полностью, часть оплавилась и подлежит утилизации», — добавляют в Global Spirits. Компания потеряла около 3-4 млн бутылок продукции с выплаченным акцизом. Средняя стоимость одного товара — 100 грн.

Ранее в компании Global Spirits сообщали, что в результате обстрела РФ Киевщины, в ночь на 19 июля, уничтожен основной склад предприятия. По предварительным оценкам сумма ущерба составляет более 100 миллионов гривен.

Напомним, ликероводочный завод «Хортица» работает в Запорожье почти 23 года. Предприятие было построено в 2003 году.

Global Spirits — один из крупнейших международных алкогольных холдингов в Европе. Компания имеет три завода в Украине (Одесский коньячный завод, ликероводочный завод Хортица, НПП Гетмьман). Среди самых известных брендов компании — Хортица, Мороша, Первак, Пшеничная слеза, Gold Ukraine, Shustov.

Фото t.me/publicreservestugna («Стугна»)

Фото t.me/publicreservestugna («Стугна»)

Ранее сообщалось, что россияне второй раз за короткое время ударили ракетами по металлургическому предприятию «Запорожсталь».

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