РФ уничтожила здание райуправления полиции: ранены 22 человека — детали

Игорь Клименко

Реклама

Сегодня, 11 марта, российские войска нанесли удар дронами по райотделу полиции в Шостке Сумской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в разговоре с журналистами.

По его словам, сегодня утром россияне атаковали Шостку дронами. В результате удара здание управления полиция было уничтожено, 22 сотрудника ранены.

Реклама

Также Клименко напомнил о постоянных обстрелах Никополя на Днепропетровщине, от которого через реку Днепр — уже оккупированная территория.

«Там вообще меньше 10 км от точки старта БпЛА. Есть информация, что там россияне также тренируются на БОВП запускать дроны по мирному населению. Отдельно бьют БпЛА, отдельно артиллерия», — заявил министр.

Ранее президент Зеленский раскрыл, что происходит на границе на Сумщине.