РФ усилила атаку на объекты энергетики: эксперт предупреждает об опасности

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Армия РФ начала атаковать инфраструктуру атомной энергетики Украины. В частности, накануне под сильным ударом была Черниговская область.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Радио НВ" .

"В Чернигове и области фактически энергетика отсутствует. С сегодняшнего дня графики подачи электроэнергии 6/3. Прогнозов того, что в ближайшее время изменится ситуация к лучшему, нет. Потому что россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022-м. Я имею в виду инфраструктуру атомной энергетики. 2022-20-20 подчеркнул эксперт.

По его словам, до этого года оккупанты не поражали атомную энергетику. Именно на нем держалась экономика Украины. Хотя украинские военные в течение двух месяцев выбили 38% мощностей НПЗ на территории РФ и у россиян нет топлива, но ситуацию это не улучшит.

"Ситуация с прифронтовыми территориями в Украине, ситуация с отопительным сезоном она, думаю, в ближайшее время будет катастрофическая. Говорить о том, что какой-то россиянин не доедет до работы, будет вынужден идти пешком на фоне того, что 570 тыс. человек на Черниговщине, на Харьковщине, на Сумщине Жирохов.

Он считает, что сейчас Украине нужно наносить соответствующие удары по энергетике РФ и так же атаковать российские приграничные области – Брянскую и Белгородскую. Это, говорит эксперт, "было бы более эффективно".

Напомним, The Washington Post писало о том, что Россия, пополнив запасы беспилотников, ужесточает свои атаки на украинскую энергетику. После удара по Трипольской ТЭС эксперты предупреждают, что наибольшую уязвимость составляет газовая инфраструктура Украины, состоящая из тысяч разбросанных объектов – от добычи до распределения.

Тем временем The Wall Street Journal сообщило, что США передадут Украине разведданные для ударов по энергетике РФ. Администрация Дональда Трампа якобы рассматривает вариант снабжения Киева дальнобойных систем, что позволит украинским силам поражать более широкий спектр объектов на российской территории.