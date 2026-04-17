РФ усилила массированные штурмы на Гуляйпольском направлении: что известно о ситуации

Гуляйполе / © Силы обороны юга Украины

В Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя , российская армия значительно активизировала штурмовые действия. Оккупанты совершают круглосуточные массированные атаки, сосредотачивая усилия на укреплении флангов города.

По словам военного обозревателя Богдан Мирошников , ключевой задачей врага является обеспечение контроля над флангами Гуляйполя. В частности, речь идет о направлении Терноватого, где раньше украинские силы провели контратаки и сорвали планы россиян.

В то же время фиксируется усиление штурмов в направлении Гуляйпольского с последующим продвижением в сторону Новоселовки. Аналитики отмечают, что эти действия могут являться частью более широкого замысла противника.

Вероятно, уже весной и летом оккупанты будут пытаться сформировать предпосылки для охвата Орехова с северо-востока. Район между Гуляйполем и Новоселовкой рассматривается как выгодный для такого маневра.

Кроме того, дальнейшее продвижение врага на этом участке фронта может создать серьезную угрозу для украинского гарнизона, расположенного западнее Гуляйполя.

Таким образом, Запорожская область остается одним из сложнейших направлений боевых действий на этом этапе войны, где противник не оставляет попыток улучшить свое тактическое положение.

Успехи ВСУ на Днепропетровщине

Заметим, в конце марта ВСУ в рамках операции на Александровском направлении уволили девять населенных пунктов и зачистили еще три, восстановив контроль над 440 км территорий на стыке Днепропетровщины и Запорожья.

В частности, воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады полностью взяли под контроль село Березово на Днепропетровщине , продолжая вытеснять оккупантов с большими потерями противника.