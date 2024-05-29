РФ усилит летом депортацию детей из Украины: в ISW заявили об актах геноцида

Российские власти готовятся усилить депортацию украинских детей в РФ в течение лета 2024 года, еще больше закрепляя еще один компонент своей кампании геноцида в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник заявил 27 мая, что субъекты России в течение 2024 года "примут" более 12 тыс. детей из оккупированной Луганщины. Гауляйтер утверждал, что российские "Полезные Каникулы" проспонсорируют 40 тыс. детей с оккупированной территории Украины, чтобы те "посетили" РФ для проведения летних лагерей и образовательных мероприятий.

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Пасечник также сообщил, что летние лагеря для детей в оккупированном Крыму и на территории России готовятся "принять" в течение лета более 600 детей с оккупированной территории Украины. В частности, речь идет о летнем лагере "Океан" во Владивостоке Приморского края РФ.

В то же время, оккупационное "Минтруда" Херсонщины сообщило, что неопределенное количество детей с оккупированной территории области поедет в лагерь "Океан" для проведения "образовательной, спортивной и культурной программы". Как заявил 27 мая глава оккупационного "правительства" Херсонщины Андрей Алексеенко, 575 детей с оккупированной территории области посетят трехнедельные летние лагеря в оккупированном Крыму и в российской республике Адыгея за средства субъекта РФ.

В "Минобразовании" "ЛНР" сообщили, что неопределенное количество подростков из оккупированной Луганщины посетит военно-патриотический спортивный лагерь на базе лагеря "Авангард" в Волгоградской области. Там подростки будут учиться военной инженерии, тактике, огню, парашютному спорту, связи, основам национальной безопасности, эксплуатации беспилотников и тактической медицине.

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"Несмотря на попытки России создать летние лагеря для украинских детей как временные развлекательные и образовательные мероприятия, они являются фундаментальным компонентом российской кампании по депортации украинцев, в частности детей, в Россию. Принудительное перемещение детей из одной группы в другую является признанным актом геноцида, и поэтому многогранные схемы России по депортации украинских детей в Россию могут быть квалифицированы как акты геноцида", – подчеркнули аналитики ISW.

Там также обратили внимание, что депортированные в Россию на такие "каникулы" или в "летние лагеря" украинские дети сталкиваются с программами русификации, которые основываются на изоляции их от семей, родных языка, культуры и истории.

"Российские власти, вероятно, будут усиливать усилия по депортации в течение лета под видом летних каникул, но эти программы являются актами геноцида против украинского народа, несмотря на попытки России маскировать их как временные и положительные образовательные возможности", — резюмировали в Институте изучения войны.

Напомним, накануне в Центре национального сопротивления Украины сообщили, что в период летних каникул более 12 тыс. украинских детей с оккупированных территорий Луганщины будут отправлены в разные регионы России на перевоспитание.

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