РФ установила безумный антирекорд: Зеленский отреагировал на ночную атаку

В ночь на 21 августа российская армия атаковала ракетами и беспилотниками предприятия гражданской инфраструктуры и жилые дома. Значительную часть воздушных целей удалось сбить. В частности, под вражеским обстрелом оказалось Закарпатье.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов. Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям. Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия на Закарпатье", - сообщил украинский лидер.

Он подчеркнул, что одной из целей россиян стало гражданское предприятие, производившее кофемашины. В это предприятие инвестировал американский бизнес.

"Россиянам тоже мишень. Очень показательно", - добавил Зеленский.

Всего ночью против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет. Спасатели, добавил Зеленский, работают во многих областях – от Запорожской до Волынской.

"Этот удар россияне нанесли так, будто ничего вообще не меняется. Вроде бы нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. - Сильные санкции,"

Напомним, ночью во время атаки враг выпустил 614 дронов и ракет по Украине. В частности, четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и одна ракета неустановленного типа. Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 воздушных целей противника.

Из-за комбинированного ночного удара РФ есть последствия на Львовщине, Ровенщине, Волыни, Хмельнитчине, Днепропетровщине, Запорожье и Черкасщине. В частности, во Львове погиб один человек.

Из-за массированной комбинированной атаки на Украину соседняя Польша поднимала свою авиацию. Польские военные отметили, что в связи с дальними авиаударами России по Украине были задействованы все необходимые процедуры.

