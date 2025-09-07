ТСН в социальных сетях

Украина
3572
1 мин

РФ установила рекорд: сколько ракет и "Шахедов" выпустила ночью по Украине

РФ атаковала украинские города ночью, взрывы раздавались во многих регионах.

Анастасия Павленко
Украина содрогалась от взрывов

Украина содрогалась от взрывов / © Associated Press

В ночь на 7 сентября Украина пережила мощную воздушную атаку, которую устроила РФ.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного базирования», — говорится в сообщении.

В общем, при ударе радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения:

  • 805 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское, Чауда

  • 9 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской области

  • 4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» из ТОТ Крыма

    По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель:

  • 747 враждебных БпЛА типа «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов;

  • 4 крылатые ракеты «Искандер-К»

Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Ночью, 7 сентября, Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на территорию Украины с начала полномасштабной войны. Больше всего пострадали Киев, Кривой Рог, Одесса и Сумщина. В Святошинском районе Киева в результате погибли два человека.

Премьер Юлия Свириденко сообщила, что здание Кабмина повреждено.

3572
