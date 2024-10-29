РФ устраняет коллаборантов от власти на оккупированных территориях – какая причина

Местных коллаборантов на оккупированных территориях Кремль освобождает от должностей, а к остающимся на руководящих должностях приставляют "наблюдателей" из России.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Об этой тенденции свидетельствуют сразу два недавних назначения. Недавно первым заместителем "гауляйтера" оккупированного Энергодара стал бывший мэр города Полярные Зори Мурманской области. Не доверяет Кремль даже кажется "своим" клирикам" Московского патриархата. Донецкую и Мариупольскую епархию РПЦ возглавил новый архиерей — митрополит, недавно возглавлявший Владивостокскую и Приморскую епархии РПЦ.

Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

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Также характерно, что в оккупационных администрациях значительную часть руководящих должностей занимают функционеры, присланные из России. В то время как местные, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, получают должности преимущественно формальные в регионах РФ. К тем местным коллаборантам, которые остаются на руководящих должностях, приставляют "смотрителей" от Москвы", - пишет Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД пояснили, что назначая на руководящие должности в оккупированных регионах лиц, ранее не имевших связи с местными, Кремль стремится централизовать власть и укрепить свой контроль на захваченных территориях.

"Несмотря на все заявления ru-пропаганды, в Москве не воспринимают коллаборантов "своими" и пытаются ограничить их влияние", — отмечают в ЦПД.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Луганске незаконно изъятое у украинцев жилье передают так называемым "героям СВО".

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