РФ устроила "ад" на Днепропетровщине: двое погибших, много раненых, уничтожены дома
Спасатели деблокировали из-под завалов тела двух погибших.
Сегодня, 16 марта, россияне атаковали Зайцевскую громаду на Днепропетровщине — погибли два человека, еще семеро получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
«Из-за обстрелов повреждена школа и разрушены по меньшей мере 10 частных домов. Среди раненых трое детей — две девушки 8 и 17 лет и 17-летний парень. Трое пострадавших госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Спасатели деблокировали из-под завалов тела двух погибших», — отметил он.
Напомним, Россия атаковала Киев и область дронами и несколькими ракетами, которые, вероятно, были сбиты на подлете в столицу. В Запорожье также неспокойно — там погиб человек из-за обстрела.
По состоянию на 11:00 силы ПВО сбили или подавили 194 вражеских БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.