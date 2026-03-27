РФ устроила блэкаут жителям в двух областях Украины: подробности
Из-за войны и вражеских обстрелов энергообъектов часть людей в Херсонской и Харьковской областях остается без электричества 27 марта. В то же время в Украине в этот день не будут действовать графики отключений света.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Специалисты энергетической отрасли работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы ведутся непрерывно, в течение суток.
«Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго», — отметили в министерстве.
Потребителей призывают, по возможности, экономно использовать электроэнергию в периоды пиковой нагрузки — в утренние и вечерние часы. Это будет способствовать уменьшению нагрузки на энергосистему.
Напомним, 26 марта из-за российских ударов по энергообъектам в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях действовали отключения света, а в Одесской и Черниговской областях были зафиксированы самые тяжелые повреждения.