Атаки по Украине не прекращаются / © Associated Press

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Ночью Россия нанесла массированный удар по югу Одесчины. Там повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.



«В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Атака не повлияла на энергоснабжение. Пострадавших нет. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий», — отметил он.

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Атака по Украине — что известно

С вечера 18 ноября до утра следующего дня российские войска запустили по Украине противокорабельные ракеты «Оникс» и 98 дронов, в том числе 61 реактивный «Шахед». ПВО обезвредила 69 беспилотников, из них 48 реактивных «Шахедов». Однако в 18 местах есть попадания.

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В Чугуеве в Харьковской области вражеские беспилотники попали в жилую девятиэтажку. В результате атаки 75-летняя женщина и 60-летний мужчина получили ранения. Еще 5 человек спасены с верхних этажей.

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