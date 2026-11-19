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- Украина
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РФ устроила комбинированную атаку по Одесской области — что известно о "прилетах"
Ночью Одесчина находилась под комбинированным ударом россиян — повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.
Ночью Россия нанесла массированный удар по югу Одесчины. Там повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Атака не повлияла на энергоснабжение. Пострадавших нет. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий», — отметил он.
Атака по Украине — что известно
С вечера 18 ноября до утра следующего дня российские войска запустили по Украине противокорабельные ракеты «Оникс» и 98 дронов, в том числе 61 реактивный «Шахед». ПВО обезвредила 69 беспилотников, из них 48 реактивных «Шахедов». Однако в 18 местах есть попадания.
В Чугуеве в Харьковской области вражеские беспилотники попали в жилую девятиэтажку. В результате атаки 75-летняя женщина и 60-летний мужчина получили ранения. Еще 5 человек спасены с верхних этажей.