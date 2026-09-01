РФ устроила кровавую ночь: погибшие в Киеве, удар по спасателям и приграничью

Массированная атака РФ на Украину 1 сентября

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Сегодня ночью российские войска снова терроризировали Украину ракетами и дронами. От атак пострадали Киев и область, Одесская область и Запорожье. В результате атак врага есть погибшие и сильные разрушения. Рассказываем больше о последствиях тяжелой ночи.

Попадания в Киеве: что известно

В ночь на 1 сентября, когда украинские школьники должны были выспаться перед первым учебным днем, поспать не удалось никому. Половину ночи в Киеве раздавались взрывы. В результате российских ударов этой ночью в Киеве погибли по меньшей мере 8 человек, еще 5 пострадали, среди которых двое детей.

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В Голосеевском районе на нескольких локациях упали обломки дронов и ракет. На одной из локаций произошло возгорание травы, еще на одной пожар на нежилом объекте. Здесь погиб 1 человек.

В Дарницком районе российская ракета попала в нежилой объект, возник пожар. Погибли 7 человек, 1 человек пострадал.

В Соломенском районе упал российский дрон на территории нежилого объекта. Дрон не сдетонировал. Еще один дрон упал на частный жилой дом. Пострадали 4 человека, в том числе 2 детей.

Также россияне ударили баллистическими ракетами по железнодорожному вокзалу Киева. Под атакой оказались многочисленные железнодорожные объекты, в том числе депо. Руководитель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский сообщил, что россияне нанесли прицельные удары.

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Жертвами здесь стали по меньшей мере семь человек.

«Баллистический удар унес жизни семи человек, из которых шестеро — наши сотрудники. Один коллега в больнице с ранениями. Десятки успели спастись в укрытих», — сказал Перцовский.

На местах работают все экстренные службы.

Атака на Киевскую область: куда «прилетело»

В результате массированного ночного обстрела РФ в Киевской области погибли четыре человека, а еще 13 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Вражеская атака повлекла за собой значительные разрушения в нескольких районах области:

Борисполь: удар нанес урон пятиэтажке, местному магазину, станции технического обслуживания, частному сектору и территории одного из предприятий. Кроме того, возникли пожары — вспыхнули грузовой и несколько легковых автомобилей.

Григоровка: из-за падения обломков зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры, а также двух многоквартирных домов.

Гусачевка (Обуховский район): обломки вражеских снарядов разбили 11 частных домов, гараж, легковой автомобиль, складские помещения и здания АЗС.

Атака на Запорожье: последствия

Оккупанты еще раз целенаправленно атаковали украинских спасателей на Запорожье, которые отправились на помощь гражданским после очередного «прилета». Ранения получили четверо пожарных.

По информации спасательных служб, вражеский дрон попал непосредственно в служебный автомобиль ГСЧС в поселке Кушугум. Всех четырех травмированных специалистов с повреждениями разной степени тяжести срочно госпитализировали.

Атака на КПП в Одесской области

Российские войска нанесли удар по международному пункту пропуска «Орловка» на границе с Румынией. Из-за полученных повреждений объект приостановил свою работу, о чем сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Этот обстрел стал частью очередной комбинированной массированной атаки на Одесскую область, которая нанесла ущерб гражданской инфраструктуре региона.

Разрушения получили два жилых дома. Возгорание зафиксировали на территории швейного цеха.

По данным областной военной администрации, сейчас известно по меньшей мере об одном раненом человеке.

© Олег Кипер / Одесская ОВА

© Олег Кипер / Одесская ОВА

Война в Украине: последние новости

Напомним, вечером 31 августа Одесса и Одесская область оказались под массированной комбинированной атакой со стороны России. Военные предупредили о применении россиянами ударных дронов и ракет с акватории Черного моря в направлении Одессы и Черноморска, а местные власти призвали жителей находиться в укрытиях.

В результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура, а в отдельных районах города возникли проблемы с электроснабжением. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, под ударом оказались именно энергетическая и гражданская инфраструктура. Кроме того, в микрорайоне Слободка из-за обстрела загорелись грузовые автомобили.

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