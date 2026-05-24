РФ устроила массированную атаку на Киевщину: есть пострадавшие, поврежденные дома и предприятия

В ночь на 24 мая российские кафиры совершили массированную атаку на Киевскую область ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. В результате обстрела пострадали люди, а разрушение зафиксировали во всех районах области.

Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник .

По его словам, в Фастовском районе в больницу госпитализировали двух женщин. Еще один мужчина пострадал в Бучанском районе – медики оказали ему помощь на месте.

Последствия российской атаки были зафиксированы во всех районах Киевщины. В Фастовском районе повреждены частные дома и многоэтажка. В Бучанском районе пострадали предприятие, складские помещения, многоквартирный дом и три частных дома.

Также повреждены в Обуховском и Броварском районах, где пострадали частные дома. В Белоцерковском районе удар пришелся по территории гаражного кооператива, в Вышгородском - повреждены частный дом и многоэтажка. В Бориспольском районе получили повреждения хозяйственные помещения.

На местах работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь вражеская атака продолжается.

