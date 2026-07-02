РФ устроила одну из самых масштабных атак на Киев: военный обозреватель назвал тревожные особенности удара

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

Российские войска во время очередной массированной атаки по Киеву применили одну из самых сложных тактик воздушного удара за все время полномасштабной войны. Особенностью этой атаки стало массовое использование реактивных дронов-камикадзе, которых, по предварительным оценкам, могло быть более сотни.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, второй опасной особенностью удара стало комбинирование пусков ракет зенитно-ракетного комплекса С-400 вместе с баллистическими ракетами "Искандер". Причем в этот раз таких запусков было больше, чем во время предыдущих атак.

Реклама

Еще одной отличительной чертой стала синхронная атака гиперзвуковыми ракетами "Циркон" одновременно с пусками баллистических "Искандеров" в середине основной волны обстрела.

По предварительным подсчетам эксперта, оккупанты могли выпустить около 60 ракет разных типов. Хотя это не рекордный показатель, вероятно, речь идет об одном из самых больших ракетных ударов по одному городу за все время войны.

После основной волны атак российская армия продолжала обстрел столицы единичными ракетами, реактивными беспилотниками и баражировочными боеприпасами типа Бандероль.

Мирошников подчеркнул, что это уже пятая подряд комбинированная ракетно-дроновая атака, направленная исключительно на Киев и близлежащие районы. По его мнению, целью России остается террор гражданского населения, разрушение жилой застройки, критическая инфраструктура и оборонный сектор Украины.

Реклама

Эксперт также отметил, что эффективно противодействовать большому количеству одновременных запусков баллистических ракет очень сложно, а стратегическим ответом Украины в будущем может стать развитие собственного ракетного производства.

По состоянию на 05:10 2 июля 2026 подтверждены 20 пострадавших в результате атаки.

Угроза продолжается, оставайтесь в укрытиях.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска сменяют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Аналитики ISW объяснили, зачем РФ создает новые направления атак.

Реклама

Также мы писали, что Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.

Новости партнеров