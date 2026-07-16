РФ утром ударила по одному областному центру: «прилетело» по учебному заведению, первые детали

Взрывы в Одессе / © tsn.ua

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Утром четверга, 16 июля, в Одессе раздались взрывы. Россия атакует город. По данным властей, из-за российских обстрелов повреждено учебное заведение.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Есть ли пострадавшие и какие последствия российской атаки — детали выясняют.

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Четверг, 16 июля, в городе объявлен День траура по жертвам ракетного удара, который Россия нанесла накануне. Она атаковала многоэтажное здание, убив трех человек.

«Сегодня в городе объявлен День траура по трем погибшим в результате вчерашней утренней атаки…Светлая память каждому, чью жизнь оборвала российская агрессия», — говорится в сообщении чиновника.

Город под атакой

По состоянию на 7:15 в южных областях раздается воздушная тревога из-за ракетной угрозы. По данным Воздушных сил, Россия выпустила ракеты из Черного моря в направлении города и области.

По информации мониторинговых каналов, россияне атакуют город ракетами Х-59. В 7:20 в городе произошли повторные взрывы.

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Атака РФ по Киеву — последние новости

Напомним, в ночь на 16 июля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Последствия российских обстрелов были зафиксированы в нескольких районах города. В частности, в Дарницком, Святошинском районах и Дарнице.

Позже стало известно о жертвах атаки. По данным властей, из-за ракетной атаки погибли два человека, а 6 пострадали, среди которых 16-летний парень.

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