РФ утверждает, что захватила район Корабел в Херсоне: DeepState о реальной ситуации

В DeepState опровергли российские вбросы о якобы присутствии войск РФ в районе Корабел.

Россия "рисует" контроль над районом "Корабел" в Херсоне

Россия «рисует» контроль над районом «Корабел» в Херсоне / © ТСН.ua

Российские пропагандисты разгоняют информацию, что якобы их войска установили контроль над районом «Корабел» в Херсоне.

Какова реальная ситуация в Херсоне, — рассказывает аналитический мониторинговый канал DeepState.

В канале отметили, что оперативное командование «Юг» отправило своего пресс-офицера, чтобы опровергнуть эти заявления. В DeepState объяснили, что россияне сбрасывают свои флаги на многоэтажки из дронов, а затем «рисуют» продвижение и контроль над данным районом в Херсоне.

Кроме того, враг хаотично бьет из РСЗО, КАБов и артиллерии по этому району города, подавая это также как контроль в городе.

«Как у них это коррелируется — вопрос риторический», — отмечают в канале.

Аналитики DeepState предполагают, что медийная активность врага в данном районе может быть связана с потенциальной попыткой высадки десанта в другом месте.

/ © t.me/DeepStateUA

Ранее в ВСУ рассказали, что уже более недели вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о якобы высадке российских штурмовых групп в районе острова Карантинный.

