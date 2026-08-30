- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ увеличила количество реактивных "Шахедов" и запускает их сразу с конвейера - Флэш
Россия существенно нарастила использование реактивных «Шахедов» для атак по Украине.
Российские оккупационные войска атакуют Украину реактивными беспилотниками сразу после их изготовления, то есть фактически с завода.
Об этом сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей (Флэш) Бескрестнов.
«Реактивные „Шахеды“ запускаются по Украине практически просто с завода», — отметил он.
Флэш также отметил существенный рост количества реактивных «Шахедов». По его словам, если в прошлом месяце Украину атаковали около 1500 таких дронов, то в этом уже более 2500.
Ранее авиаэксперт Валерий Романенко сообщил, что Россия все активнее применяет против Украины реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости сложнее перехватывать традиционные средства ПВО. Статистика последних налетов показывает высокую интенсивность воздушного террора, однако защитники эффективно нейтрализуют угрозу.