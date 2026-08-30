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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ увеличила количество реактивных "Шахедов" и запускает их сразу с конвейера - Флэш

Россия существенно нарастила использование реактивных «Шахедов» для атак по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Обломки "Шахеда"

Обломки "Шахеда" / © Getty Images

Российские оккупационные войска атакуют Украину реактивными беспилотниками сразу после их изготовления, то есть фактически с завода.

Об этом сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей (Флэш) Бескрестнов.

«Реактивные „Шахеды“ запускаются по Украине практически просто с завода», — отметил он.

Флэш также отметил существенный рост количества реактивных «Шахедов». По его словам, если в прошлом месяце Украину атаковали около 1500 таких дронов, то в этом уже более 2500.

Ранее авиаэксперт Валерий Романенко сообщил, что Россия все активнее применяет против Украины реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости сложнее перехватывать традиционные средства ПВО. Статистика последних налетов показывает высокую интенсивность воздушного террора, однако защитники эффективно нейтрализуют угрозу.

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