РФ увеличила количество реактивных "Шахедов" и запускает их сразу с конвейера - Флэш

Обломки "Шахеда" / © Getty Images

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Российские оккупационные войска атакуют Украину реактивными беспилотниками сразу после их изготовления, то есть фактически с завода.

Об этом сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей (Флэш) Бескрестнов.

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«Реактивные „Шахеды“ запускаются по Украине практически просто с завода», — отметил он.

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Флэш также отметил существенный рост количества реактивных «Шахедов». По его словам, если в прошлом месяце Украину атаковали около 1500 таких дронов, то в этом уже более 2500.

Ранее авиаэксперт Валерий Романенко сообщил, что Россия все активнее применяет против Украины реактивные беспилотники, которые из-за высокой скорости сложнее перехватывать традиционные средства ПВО. Статистика последних налетов показывает высокую интенсивность воздушного террора, однако защитники эффективно нейтрализуют угрозу.

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