РФ увеличила свои войска: Зеленский назвал, что может сдержать наступление окупантов

Президент признал, что Украине не хватало сил на Востоке, поэтому у РФ были определенные успехи на Авдеевском (Покровском) направлении.

Украинские защитники смогут остановить российское наступление на востоке при увеличении поставок вооружения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с главой Европейского парламента Робертой Мецолой в Киеве.

Зеленский напомнил, что через 79 лет после разгрома нацизма, Европа снова стала местом битвы – битвы, которая решает судьбу не только Украины, но и других народов.

"В этой битве жизнь должна победить. Жизнь должна победить российские "ФАБы" и "КАБы", российские ракеты, российские штурмы и ненависть, которые ломают жизнь миллионов украинцев и видят своей мишенью жизнь миллионов европейцев", – сказал глава государства.

На вопрос журналиста, имеет ли шанс Украина выиграть в войне, Зеленский ответил, что у нас нет другого выбора.

"Мы должны защитить себя. Путин не собирается останавливаться. Он находится в информационном аквариуме. У него ощущение, что Запад можно расколоть. И иногда некоторые представители западных стран подтверждают это — санкции не столь мощные, россияне находят пути, как их обходить. Путина надо остановить обязательно, потому что он пойдет дальше", – уверен президент.

Как можно остановить РФ

Зеленский подчеркнул, что победы на поле боя маловато, ведь РФ – большая страна с большими ресурсами, которая совсем не жалеет своих людей и бросает их на мясо.

Он напомнил, что Украина борется не только за себя, но и за всю Европу. Поэтому призывает победить Путина "политически".

Проблема с поставкой сборов

Президент признал, что Украине не хватало сил на Востоке, поэтому у РФ были определенные успехи на Авдеевском (Покровском) направлении.

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"Там действительно сложная ситуация. Уже не первый день. При увеличении поставок оружия мы сможем остановить их на востоке. Там сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно их остановить, забрать инициативу в свои руки. Это можно только когда в руках есть что-то крепкое", – заявил Зеленский.

Глава государства заверил, что командование понимает названия и количество всего, что нужно военным. Есть понимание того, сколько военных нужно вывезти на ротацию, чтобы дать им отдохнуть. Ротации продолжаются, планы по ним есть.

"Но кроме этих выводимых сильных бригад должны заходить укомплектованные бригады. Не просто сильные ребята, а сильные ребята не с голыми руками. Механизированные бригады, мощные бригады", — пояснил Зеленский.

По его словам, поставки Украине есть, впрочем, это не те объемы, за которые проголосовали. По мнению президента, как только Силы обороны получат эти поставки, они остановят инициативу России на востоке.

"Безусловно, пользуясь этим моментом, они (оккупанты — ред.) увеличили свои войска на севере, на востоке, безусловно повсюду. Не только Донбасс, но и Харьковский регион, Сумский регион. Они повсюду что-то увеличивают. Также видим войска, которые могут быть на том или ином направлении. Если говорить без разных деталей, главное, что мы знаем, видим количество и знаем, что у них не все так хорошо, как они считали", – подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира.

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