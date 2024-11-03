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РФ уже два месяца накапливает ракеты: военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

РФ уже два месяца накапливает ракеты: военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

Военный эксперт Александр Коваленко. Коллаж ТСН.ua

Россияне совершали лишь единичные атаки.

Армия русской Федерации продолжает скапливать ракеты. По всей видимости, враг готовится применить их для ударов по Украине во время отопительного сезона.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в течение сентября и октября РФ не наносила массированного ракетного удара по Украине. Российские военные совершали единичные атаки и налеты беспилотников.

"В течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", тогда как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23". Пуски этих баллистических ракет по сравнению с сентябрем показали количественное снижение. Аналогичная ситуация с крылатыми воздушными ракетами базирование Х-101/555 и морское базирование "Калибр". Это не означает, что у российских войск они закончились, а указывает на их накопление", — убежден эксперт.

Коваленко также отметил, что во время обстрелов БпЛА оккупанты используется больше дронов-приманок, чем ударных Shahed-136.

Напомним, Александр Коваленко сообщал, что РФ изменила тактику обстрелов. Так, в октябре наблюдались единичные ракетные удары с использованием ракет Х-59/69 и 9М723. Хотя налеты дронов-камикадзе Shahed-136 выглядят как новый рекорд, ситуация имеет свои особенности.

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