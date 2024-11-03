РФ уже два месяца накапливает ракеты: военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

Армия русской Федерации продолжает скапливать ракеты. По всей видимости, враг готовится применить их для ударов по Украине во время отопительного сезона.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в течение сентября и октября РФ не наносила массированного ракетного удара по Украине. Российские военные совершали единичные атаки и налеты беспилотников.

"В течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", тогда как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23". Пуски этих баллистических ракет по сравнению с сентябрем показали количественное снижение. Аналогичная ситуация с крылатыми воздушными ракетами базирование Х-101/555 и морское базирование "Калибр". Это не означает, что у российских войск они закончились, а указывает на их накопление", — убежден эксперт.

Коваленко также отметил, что во время обстрелов БпЛА оккупанты используется больше дронов-приманок, чем ударных Shahed-136.

Напомним, Александр Коваленко сообщал, что РФ изменила тактику обстрелов. Так, в октябре наблюдались единичные ракетные удары с использованием ракет Х-59/69 и 9М723. Хотя налеты дронов-камикадзе Shahed-136 выглядят как новый рекорд, ситуация имеет свои особенности.

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