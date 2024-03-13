РФ уже не сможет проводить "мясные штурмы": эксперт о ситуации на Авдеевском направлении

Армия РФ не сможет проводить так называемые "мясные" штурмы на Авдеевском направлении без пауз.

Об этом рассказал эксперт Сергей Кузан в эфире информационного марафона.

"Без паузы у них не удастся уже. Потому что все те резервы, которые были предназначены, чтобы дойти до Карловки, до Карловского водохранилища — они просто уже потеряны. Еще во время штурмов Авдеевки они были уничтожены. И теперь они вынуждены восстанавливаться. выводят отдельные подразделения оттуда", — сказал эксперт.

По его словам, этот процесс и дальше продлится несколько недель.

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" По крайней мере, две-три недели они попытаются быстро накопиться для того, чтобы нанести удары", — добавил он.

В частности, в районе сел Бердичи, Семеновка и Орловка российские захватчики надеялись, что по крайней мере дойдут до водных препятствий — системы водоемов, но задержались на восточном берегу.

"Даже к водоемам не отодвинули наши силы, которые, казалось бы без надлежащих укреплений, в низменности, и казалось, что именно здесь должен выровняться фронт. Фронт выровнялся раньше именно благодаря грамотно организованной обороне, и потому, что были сбиты волны наступательных сил противника ", – сказал Кузан.

Кроме того, только сейчас Силы обороны Украины приступили к активному строительству фортификационных сооружений, в том числе на Авдеевском направлении.

"Все зависит от стратегии ведения войны. Если еще в прошлом году мы все свои ресурсы направляли как раз для наступления, то есть нам было важно по всему югу, всей линии фронта, запутать врага, не дать ему понять, на каком участке у нас будет это наступление – где мы сможем проломить этот фронт. Мы не могли делать эти минные поля, ибо это бы ограничивало бы наше поле для маневра, и очевидно, противник бы понимал, где эти направления, где мы будем сосредотачивать свои силы для наступления», – подчеркнул Кузан..

Добавим, Авдеевское направление до сих пор остается одним из самых горячих на Донбассе, однако теперь под угрозу попало и Покровское направление.

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