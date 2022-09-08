"РФ в очередной раз показала свое людоедское лицо": в Офисе генпрокурора начали расследовать факт пыток и убийства оккупантами британского волонтера

Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту возможной пытки и убийства волонтера из Великобритании.

Тело британца вернули со следами пыток и недостающими частями тела.

О начале расследования убийства волонтера Пола Ури сообщили в Офисе генпрокурора.

В апреле 2022 года британского волонтера, помогавшего эвакуироваться жителям Запорожской области, захватили в плен российские оккупанты. Затем его принудительно перевезли на временно оккупированную территорию Донецкой области.

В июле 2022 года оккупационная администрация РФ сообщила, что британский волонтер скончался "в результате болезни и стресса". Только через более чем 1,5 месяца переговоров тело Пола Ури вернули на подконтрольную Украине территорию.

"Тело, предоставленное страной-агрессором, сохранялось в ненадлежащих условиях и находится в изуродованном состоянии, поэтому истинные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы", — отметил генпрокурор Андрей Костин.

Расследовать дело будет СБУ.

"Российская Федерация в очередной раз показывает свое людоедское лицо - ежедневно подвергаются пыткам и рнаходятся под угрозой внесудебных казней тысячи граждан, в том числе гражданских, незаконно удерживаемых в заложниках Россией на временно оккупированной территории. К сожалению, РФ не соблюдает никаких подписанных ею правил цивилизованного мира", – акцентировал Андрей Костин.

Он выразил соболезнования родным погибшего Пола Ури и сказал, что украинцы никогда не забудут каждого, кто встал на помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

Напомним, Ермак рассказал детали создания международного трибунала для политического руководства России.

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