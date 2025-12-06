РФ в шестой раз за последние два месяца атаковала ТЭС ДТЭК

Россияне хотят устроить тотальный блэкаут в Украине / © Associated Press

Реклама

Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в компании.

«Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрелов. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца», — отметили в ДТЭК.

Реклама

Напомним, российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксировано в шести областях.

Под прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Утром зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Там, где разрешает безопасность, уже работают аварийные бригады — энергетики восстанавливают сети и стараются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.

Обо всех деталях комбинированной атаки — читайте в новости.