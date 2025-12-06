- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ в шестой раз за последние два месяца атаковала ТЭС ДТЭК
На ТЭС повреждено оборудование, энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.
Об этом сообщили в компании.
«Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрелов. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца», — отметили в ДТЭК.
Напомним, российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксировано в шести областях.
Под прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Утром зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Там, где разрешает безопасность, уже работают аварийные бригады — энергетики восстанавливают сети и стараются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.
Обо всех деталях комбинированной атаки — читайте в новости.