- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ в Святвечер ударила по Чернигову: есть попадание в многоэтажку — детали
В Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажное здание.
Вечером, 24 декабря, когда украинцы собираются есть кутью, российские оккупанты нанесли циничный удар по мирным кварталам Чернигова.
Об этом сообщает начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.
«Зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Возник пожар в одной из квартир», — написал он и опубликовал фото с места попадания. На нем видно, что кроме квартиры горит еще припаркованный рядом автомобиль.
«Ориентировочно в 16:00 24 декабря на территории города зафиксировано падение вражеского беспилотника. Поврежден многоквартирный жилой дом, возникло возгорание внутри здания. Также горит автомобиль рядом с домом», — добавили в Черниговском городском совете.
Впоследствии в горсовете уточнили, что в результате атаки пострадавших нет.
«Вражеский беспилотник попал в боковую стену шестого этажа многоквартирного жилого дома. В результате удара возникло возгорание в квартире, которое оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС», — говорилось в сообщении.
Предварительно известно о выбитых окнах в доме, куда произошел прилет, а также в здании общежития, расположенном рядом. Кроме того, повреждены два автомобиля, которые загорелись при ударе.
Напомним, что вчера днем и ночью российские войска атаковали беспилотниками гражданскую и критическую инфраструктуру в Чернигове.