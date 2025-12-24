РФ в Святвечер ударила по Чернигову: есть попадание в многоэтажку — детали

Удар по Чернигову на Сочельник

Реклама

Дополнено новыми материалами

Вечером, 24 декабря, когда украинцы собираются есть кутью, российские оккупанты нанесли циничный удар по мирным кварталам Чернигова.

Об этом сообщает начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

«Зафиксировано попадание в многоэтажное здание. Возник пожар в одной из квартир», — написал он и опубликовал фото с места попадания. На нем видно, что кроме квартиры горит еще припаркованный рядом автомобиль.

Реклама

«Ориентировочно в 16:00 24 декабря на территории города зафиксировано падение вражеского беспилотника. Поврежден многоквартирный жилой дом, возникло возгорание внутри здания. Также горит автомобиль рядом с домом», — добавили в Черниговском городском совете.

Впоследствии в горсовете уточнили, что в результате атаки пострадавших нет.

«Вражеский беспилотник попал в боковую стену шестого этажа многоквартирного жилого дома. В результате удара возникло возгорание в квартире, которое оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС», — говорилось в сообщении.

Предварительно известно о выбитых окнах в доме, куда произошел прилет, а также в здании общежития, расположенном рядом. Кроме того, повреждены два автомобиля, которые загорелись при ударе.

Реклама

Напомним, что вчера днем и ночью российские войска атаковали беспилотниками гражданскую и критическую инфраструктуру в Чернигове.