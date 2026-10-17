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РФ ударила по областному центру: повреждены дома, горят автомобили, ранены (фото)
Взрывы и прилеты произошли прямо среди жилой застройки областного центра.
На рассвете 17 октября российские войска атаковали жилую застройку Запорожья. Есть раненые.
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
В результате удара повреждены многоквартирные дома, также вспыхнули автомобили.
Число пострадавших возросло до пяти. Среди пострадавших — 22-летняя женщина с травмой госпитализированного глаза и 54-летний мужчина, которому оказали помощь на месте. Также ранение получила 11-летняя девочка.
ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ
Напомним, поздно вечером 15 октября российские войска также нанесли удар по Запорожью. Произошло попадание по частному предприятию, там возник пожар.