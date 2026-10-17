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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1102
Время на прочтение
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РФ ударила по областному центру: повреждены дома, горят автомобили, ранены (фото)

Взрывы и прилеты произошли прямо среди жилой застройки областного центра.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье.

Оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье.

На рассвете 17 октября российские войска атаковали жилую застройку Запорожья. Есть раненые.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В результате удара повреждены многоквартирные дома, также вспыхнули автомобили.

Число пострадавших возросло до пяти. Среди пострадавших — 22-летняя женщина с травмой госпитализированного глаза и 54-летний мужчина, которому оказали помощь на месте. Также ранение получила 11-летняя девочка.

ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье. / © Facebook / Запорожская ОВА

оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье. / © Facebook / Запорожская ОВА

оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье. / © Facebook / Запорожская ОВА

оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье. / © Facebook / Запорожская ОВА

оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье.

оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье.

оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье.

оккупанты атаковали жилую застройку в Запорожье.

Напомним, поздно вечером 15 октября российские войска также нанесли удар по Запорожью. Произошло попадание по частному предприятию, там возник пожар.

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