РФ вечером 27 декабря снова атаковала Одессу: дрон упал на дом (видео)

В Одессе вражеский дрон повредил жилой дом, идет ликвидация пожара.

Удар по Одессе 27 декабря

Удар по Одессе 27 декабря / © Facebook / Сергей Лысак

Вечером 27 декабря российский дрон попал в жилой дом в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате падения ударного БПЛА возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна. На месте работают экстренные и коммунальные службы. Информация о пострадавших проверяется.

Тем временем в Сети публикуют первые кадры после вражеской атаки.

Напомним, что последние пол месяца Одесса находится под беспрецедентным давлением со стороны оккупантов, и ситуация не улучшается.

