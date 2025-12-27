- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ вечером 27 декабря снова атаковала Одессу: дрон упал на дом (видео)
В Одессе вражеский дрон повредил жилой дом, идет ликвидация пожара.
Вечером 27 декабря российский дрон попал в жилой дом в Приморском районе Одессы.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в результате падения ударного БПЛА возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна. На месте работают экстренные и коммунальные службы. Информация о пострадавших проверяется.
Тем временем в Сети публикуют первые кадры после вражеской атаки.
Напомним, что последние пол месяца Одесса находится под беспрецедентным давлением со стороны оккупантов, и ситуация не улучшается.