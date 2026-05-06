РФ вгатила по детскому саду во время "перемирия": стало известно о жертве (фото, видео)
От российской атаки на Сумы погибла охранница дошкольного учреждения.
В Сумах на месте попадания российских беспилотников спасатели обнаружили тело женщины.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По словам чиновника, погибшей оказалась охранница дошкольного учреждения.
«На месте попадания российских БПЛА в Сумах спасатели обнаружили тело женщины», — сообщил Григоров.
Он уточнил, что дети на момент удара в заведении не находились.
Также в результате атаки пострадали два человека. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
«Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей», — добавил глава ОВА.
Как сообщили в полиции, российские войска утром атаковали областной центр двумя беспилотниками. В результате попаданий повреждено здание детского сада, на месте возник пожар.
Правоохранители отмечают, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели.
Пока известно о двух пострадавших женщинах. Полицейские эвакуировали раненых и передали медикам.
Кроме того, правоохранители помогали другим гражданам покинуть опасную территорию.
На месте атаки продолжаются работы по ликвидации последствий удара, информация уточняется.
Напомним, вечером 5 мая российские войска атаковали город Днепр, в том числе нанеся удар по распределительному центру сети супермаркетов VARUS.
В результате обстрела погибли и пострадали, часть раненых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил совладелец компании, отметив, что атака стала одной из самых трагических для работников предприятия.
Также вечером, 5 мая, армия агрессорки России ударила по Запорожью. Россияне атаковали КАБами несколько предприятий и гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, СТО и автомойку и магазин.
В результате российского удара погибли 12 человек. По состоянию на утро известно о 43 пострадавших в возрасте от 20 до 66 лет.