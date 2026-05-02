РФ вгатила ракетой по одной из областей: "прилетело" прямо по гражданским, много раненых

Фото иллюстрированное / © Associated Press

Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумской области. Также зафиксирована атака беспилотника по гражданскому автомобилю. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По словам главы ОВА, удар был нанесен по Кролевецкой общине Конотопского района.

«Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре», — сообщил Олег Григоров.

Сейчас известно о по меньшей мере шести пострадавших. Три человека госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Путивльской общине. По предварительной информации, в результате удара пострадал ребенок.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На местах работают экстренные службы.

