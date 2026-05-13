РФ влупила по жилому дому в Ровенской области: есть погибшие и раненые

ПВО / © tsn.ua

Реклама

В Ровенской области РФ ударила по гражданской инфраструктуре. Фиксируют попадание в жилой дом — там есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

«По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены», — проинформировал он.

Реклама

Отмечается, что враг продолжает атаковать область. Именно поэтому власти призывают местных жителей находиться в укрытиях.

Как мы писали ранее, в Киеве прогремели взрывы. ПС информировали о движении БпЛА в направлении Ровно и Черновцы. Также известно, что в домах части ровенчан исчез свет.

Новости партнеров