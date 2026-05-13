РФ влупила по жилому дому в Ровенской области: есть погибшие и раненые
Днем 13 мая армия РФ массированно атаковала Риненщину.
В Ровенской области РФ ударила по гражданской инфраструктуре. Фиксируют попадание в жилой дом — там есть раненые и погибшие.
Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
«По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены», — проинформировал он.
Отмечается, что враг продолжает атаковать область. Именно поэтому власти призывают местных жителей находиться в укрытиях.
Как мы писали ранее, в Киеве прогремели взрывы. ПС информировали о движении БпЛА в направлении Ровно и Черновцы. Также известно, что в домах части ровенчан исчез свет.
