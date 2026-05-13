ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
478
Время на прочтение
1 мин

РФ влупила по жилому дому в Ровенской области: есть погибшие и раненые

Днем 13 мая армия РФ массированно атаковала Риненщину.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В Ровенской области РФ ударила по гражданской инфраструктуре. Фиксируют попадание в жилой дом — там есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

«По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены», — проинформировал он.

Отмечается, что враг продолжает атаковать область. Именно поэтому власти призывают местных жителей находиться в укрытиях.

Как мы писали ранее, в Киеве прогремели взрывы. ПС информировали о движении БпЛА в направлении Ровно и Черновцы. Также известно, что в домах части ровенчан исчез свет.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
478
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie