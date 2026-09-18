Атака на Суммы

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Поздно вечером 18 сентября Россия нанесла удар КАБами по многоэтажке в Сумах. Под завалами дома могут находиться люди.

Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По его данным, под завалами могут находиться люди.

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«Враг ударил управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям города. К сожалению, есть попадания в многоэтажный жилой дом», — написал он.

На месте работают соответствующие службы.

Руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко добавил, что из-за российской атаки есть ранены. Россияне атаковали город ориентировочно 6-7 КАБами.

«Одним из попаданий поражена жилая застройка в Ковпаковском районе. Потерпели удар по меньшей мере 4 многоэтажки», — отметил чиновник.

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Число пострадавших и последствия обстрелов устанавливаются.

© соцмережі

Напомним, в пятницу, 18 сентября, в Тернополе был слышен взрыв. Воздушные силы сообщали о российском дроне.

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