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- Украина
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РФ внезапно атаковала Ровенщину: горело гражданское предприятие, есть погибший
Россияне атаковали предприятие в Сарненском районе Ровенской области: погиб человек, возник пожар.
Вечером 28 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области. В результате атаки есть погибший.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
По его словам, РФ нанесла удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе Ровенской области.
«К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось. Один мужчина погиб. Возникший пожар спасатели локализовали. Все соответствующие службы работают на месте происшествия», — отметил глава ОВА.
Тем временем местные паблики публикуют первые фото и видео после прилета.
Напомним, что на прошлой неделе во время очередной вражеской атаки на Ровенскую область подверглось повреждениям еще одно гражданское предприятие, расположенное в Сарненском районе.