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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ внезапно атаковала Ровенщину: горело гражданское предприятие, есть погибший

Россияне атаковали предприятие в Сарненском районе Ровенской области: погиб человек, возник пожар.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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РФ атаковала север Ровенщины

РФ атаковала север Ровенщины / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

Вечером 28 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области. В результате атаки есть погибший.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

По его словам, РФ нанесла удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе Ровенской области.

«К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось. Один мужчина погиб. Возникший пожар спасатели локализовали. Все соответствующие службы работают на месте происшествия», — отметил глава ОВА.

Тем временем местные паблики публикуют первые фото и видео после прилета.

Фото t.me/tipove_sarny

Фото t.me/tipove_sarny

Відео t.me/tipove_sarny

Напомним, что на прошлой неделе во время очередной вражеской атаки на Ровенскую область подверглось повреждениям еще одно гражданское предприятие, расположенное в Сарненском районе.

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