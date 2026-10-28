РФ внезапно атаковала Ровенщину: горело гражданское предприятие, есть погибший

РФ атаковала север Ровенщины / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

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Вечером 28 октября российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области. В результате атаки есть погибший.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

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По его словам, РФ нанесла удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе Ровенской области.

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«К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось. Один мужчина погиб. Возникший пожар спасатели локализовали. Все соответствующие службы работают на месте происшествия», — отметил глава ОВА.

Тем временем местные паблики публикуют первые фото и видео после прилета.

Фото t.me/tipove_sarny

Відео t.me/tipove_sarny

Напомним, что на прошлой неделе во время очередной вражеской атаки на Ровенскую область подверглось повреждениям еще одно гражданское предприятие, расположенное в Сарненском районе.

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