РФ вновь бьет по энергетике: в одной из областей без света свыше 650 населенных пунктов

Житомирщина частично осталась без света / © Associated Press

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1 ноября российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. Из-за ударов без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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Что известно об атаке на энергетическую инфраструктуру Житомирщины

По словам главы ОВА, в результате последних российских ударов обесточено более 650 населенных пунктов области. Энергетики прилагают усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителей региона.

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«Враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру области. В результате последних ударов обесточено более 650 населенных пунктов в Житомирской области. Информации о жертвах и пострадавших в результате вражеских ударов не поступало», — написал Бунечко.

«Энергетики делают все необходимое для возобновления поставок электричества для жителей области», — сообщил глава Житомирской ОВА.

Напомним, российская армия продолжает массированно атаковать украинские регионы ударными беспилотниками. В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Украине 433 БпЛА по шести направлениям. По состоянию на 07.30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 371 дрон. Попадание зафиксировали на 16 локациях, еще на 14 — падение обломков сбитых беспилотников.

Той же ночью русские войска атаковали Виннитчину. В результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, башня мобильной связи, складское здание и гражданские объекты.

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