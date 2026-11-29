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- Украина
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РФ снова ударила по Харькову: много пострадавших, среди них маленький ребенок
Оккупанты дроном ударили по промзоне Немышлянского района. По последним данным, 11 человек пострадали.
Россияне продолжили сегодня террор Харькова — в городе зафиксировано попадание.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Враг нанес удар по промзоне Немышлянского района. Последствия уточняем. Пострадал годовалый ребенок», — коротко написал он.
В ОВА уточнили, что удар нанесли дроном. По последним данным, 11 пострадавших.
Отметим, что с утра в Харькове под удар попала остановка общественного транспорта — обошлось без жертв и пострадавших.
Атака по Украине 29 ноября — что известно
В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 дронами. ПВО сбила 101 из них, в том числе 55 реактивных «Шахедов».
В Харькове вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города, загорелся автомобиль. В результате ударов по Запорожью погибла женщина, еще два человека травмированы. В Одесской области есть разрушение и погибший человек.
Утром в Сумах раздавались взрывы — город атаковали «Шахедами».
Оккупанты продолжают дроновые атаки по Киевской области. В последние сутки последствия вражеских атак зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах.