Харьков под атакой / © Associated Press

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Россияне продолжили сегодня террор Харькова — в городе зафиксировано попадание.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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«Враг нанес удар по промзоне Немышлянского района. Последствия уточняем. Пострадал годовалый ребенок», — коротко написал он.

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В ОВА уточнили, что удар нанесли дроном. По последним данным, 11 пострадавших.

Отметим, что с утра в Харькове под удар попала остановка общественного транспорта — обошлось без жертв и пострадавших.

Атака по Украине 29 ноября — что известно

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 дронами. ПВО сбила 101 из них, в том числе 55 реактивных «Шахедов».

В Харькове вражеский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе города, загорелся автомобиль. В результате ударов по Запорожью погибла женщина, еще два человека травмированы. В Одесской области есть разрушение и погибший человек.

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Утром в Сумах раздавались взрывы — город атаковали «Шахедами».

Оккупанты продолжают дроновые атаки по Киевской области. В последние сутки последствия вражеских атак зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах.

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