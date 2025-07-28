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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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658
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РФ во время атаки по Украине выпустила 324 дрона и 7 ракет: названо основное направление удара

Оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине — ракеты и беспилотники добрались до западных областей.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ ежедневно терроризирует украинцев

РФ ежедневно терроризирует украинцев / © Associated Press

В ночь на 28 июля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Противник атаковал 331-м средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты):

  • 324 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов

  • 4 крылатыми ракетами Х-101

  • 3 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 «Кинжал»

«Основное направление удара — Староконстантинов, Хмельнитчина», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

  • 309 ударных БпЛА

  • 2 крылатые ракеты Х-101

Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

Напомним, рано утром ракеты летели в Хмельницкую область и там раздавались взрывы.

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Дата публикации
Количество просмотров
658
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