РФ во время атаки по Украине выпустила 324 дрона и 7 ракет: названо основное направление удара

РФ ежедневно терроризирует украинцев / © Associated Press

Реклама

В ночь на 28 июля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Противник атаковал 331-м средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты):

324 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов

4 крылатыми ракетами Х-101

3 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 «Кинжал»

«Основное направление удара — Староконстантинов, Хмельнитчина», — отметили в ведомстве.

Реклама

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

309 ударных БпЛА

2 крылатые ракеты Х-101

Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

Напомним, рано утром ракеты летели в Хмельницкую область и там раздавались взрывы.