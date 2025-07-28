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- Украина
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РФ во время атаки по Украине выпустила 324 дрона и 7 ракет: названо основное направление удара
Оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине — ракеты и беспилотники добрались до западных областей.
В ночь на 28 июля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Противник атаковал 331-м средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты):
324 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов
4 крылатыми ракетами Х-101
3 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 «Кинжал»
«Основное направление удара — Староконстантинов, Хмельнитчина», — отметили в ведомстве.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:
309 ударных БпЛА
2 крылатые ракеты Х-101
Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.
Напомним, рано утром ракеты летели в Хмельницкую область и там раздавались взрывы.