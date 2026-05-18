РФ во второй раз за сутки атаковала объекты «Нафтогаза» на Днепропетровщине — на этот раз ракетами
Российские оккупанты выпустили три баллистических ракеты по активам «Нафтогаза».
Поздним вечером 18 мая российские войска вторично за сутки атаковали объекты Группы «Нафтогаз» на Днепропетровщине.
Об этом передает пресс-служба «Нафтогаза».
«Очередная массированная российская атака на объекты инфраструктуры Группы Нафтогаз. Враг активно применяет баллистическое вооружение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что войска РФ нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам Группы на Днепропетровщине.
«Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно только после отбоя тревоги. Самое главное — по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
На местах работают все соответствующие службы. Продолжается мониторинг ситуации безопасности и уточнения последствий атак.
В «Нефтегазе» напомнили, что в течение вчерашнего дня и этой ночью почти непрерывно продолжались атаки дронами на объекты компании.
Напомним, что 13 мая российские войска снова атаковали инфраструктуру «Нефтегаза» сразу в нескольких регионах Украины.