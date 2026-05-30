Украина
РФ во второй раз за утро ударила по большому городу: есть погибший, среди разрушений — жилой дом (фото, видео)

Жилой дом в Запорожье пострадал от атаки РФ.

Атака на Запорожье.

Дополнено новыми материалами

В субботу, 30 мая, российские войска мощно обстреливают Запорожье. За утро оккупанты дважды ударили по городу. Произошли «прилеты». Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Один человек погиб, один ранен — враг снова атаковал Запорожье», — проинформировала председатель ОВА.

По его словам, российский беспилотник ударил по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар.

Позже Федоров добавил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой дом — произошли разрушения, возник пожар.

Последствия атаки.

Заметим, в Запорожском районе с 06:49 раздаются сирены. С утра оккупанты атакуют город. В частности, военные предупреждали об угрозе БПЛА и КАБов.

Напомним, после 07:00 оккупанты отакировали Запорожье — после взрывов произошли попадания. Под прицелом находилась промышленная инфраструктура областного центра. В больнице скончался мужчин, у которого были тяжелые ранения.

