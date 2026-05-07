РФ во второй раз за утро ударила по большому областному центру: все подробности из места «прилета»
В этот раз в Харькове под прицелом российских БПЛА оказался Новобаварский район.
В четверг, 7 мая, российская армия во второй раз с утра атаковала Харьков. Произошло попадание в одном из районов.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником в Новобаварском районе», — подчеркнул мэр.
Атака на Харьков — последствия
По его словам, на месте попадания пожар. В результате российской атаки повреждены около 40 частных домов, автомобиль и торговый павильон.
В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что из-за удара по Новобаварскому району вспыхнул киоск. В настоящее время подразделения ГСЧС устраняют последствия обстрелов.
Сначала власти сообщали о по меньшей мере четырех пострадавших. В частности, 70-летняя и 47-летняя женщина и 60-летний мужчина. Впоследствии стало известно, что количество травмированных выросло.
«Известно о девяти пострадавших, из них трое детей», — подчеркнул Игорь Терехов.
Напомним, с утра российская армия атаковала Харьков. «Шахед» ударил по Основянскому району областного центра. Информации о потерпевших нет.