РФ во второй раз за утро ударила по большому областному центру: все подробности из места «прилета»

Атака РФ. / © Associated Press

В четверг, 7 мая, российская армия во второй раз с утра атаковала Харьков. Произошло попадание в одном из районов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником в Новобаварском районе», — подчеркнул мэр.

Атака на Харьков — последствия

По его словам, на месте попадания пожар. В результате российской атаки повреждены около 40 частных домов, автомобиль и торговый павильон.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что из-за удара по Новобаварскому району вспыхнул киоск. В настоящее время подразделения ГСЧС устраняют последствия обстрелов.

Из-за удара врага по Новобаварскому району занялся киоск. / © Прокуратура Харьковской области

Сначала власти сообщали о по меньшей мере четырех пострадавших. В частности, 70-летняя и 47-летняя женщина и 60-летний мужчина. Впоследствии стало известно, что количество травмированных выросло.

«Известно о девяти пострадавших, из них трое детей», — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, с утра российская армия атаковала Харьков. «Шахед» ударил по Основянскому району областного центра. Информации о потерпевших нет.

