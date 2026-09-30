РФ восстановила массированные удары по энергетике: какие регионы без света и что ждет нас дальше

«Первая атака такого масштаба с весны»: РФ снова ударила по энергетике — когда ждать блекауты / © ТСН

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Украину еще не пришла осенняя стужа, но Россия сегодня, 30 сентября, возобновила свою преступную тактику и снова перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре.

ТСН. ua собрал все, что известно о сегодняшних ударах врага по энергетике, которые остались без света, и какую коварную преступную тактику РФ планирует на осень-зиму.

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Впервые с конца прошлого отопительного сезона РФ вернулась к масштабным атакам: тревожное предупреждение премьера

Премьер-министр Сергей Корецкий предупредил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

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«Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Этой ночью ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах», — отметил глава правительства.

Он добавил, что с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру, однако столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

«Враг сознательно бьет по энергетике в преддверии отопительного сезона, рассчитывая оставить украинцев без света и тепла. Но мы выстоим,

— добавили в «Центрэнерго».

Куда били оккупанты

Премьер также сообщил, что в общей сложности с вечера 29 сентября под ударом находились 11 регионов страны, и кроме энергетики, враг снова бил по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге. Есть раненые и пострадавшие.

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Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

В частности, 30 сентября, российская армия нанесла удар по генерирующему оборудованию Трипольской ТЭС в Киевской области.

В Киеве — экстренные отключения

Сегодня вечером, 30 сентября, в Киеве ввели экстренные отключения света.

В ДТЭК отмечают, что при таких условиях прогнозировать точное время восстановления или отключения света невозможно. Представители ДТЭК продолжают мониторить ситуацию в энергосистеме и обещают своевременно предоставлять актуальную информацию.

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Из-за экстренных отключений в двух районах столицы стал наземный электротранспорт.

Кроме того, в Киеве возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах при отсутствии электроэнергии, предупредил временный глава КГВА Андрей Ткачев.

Какие регионы тоже без света

В первую очередь появилось сообщение, что в Сумской области зафиксировали аварийное обесточивание в результате ударов российской армии.

Затем стало известно, что кроме Киева аварийные ограничения действуют в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

«В результате многочисленных атак врага на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии», — отметили в Минэнерго.

В частности, в Киевской области 30 сентября по команде Укрэнерго применили графики отключений электроэнергии.

Тревожные прогнозы

Тем временем советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов предупредил об еще одной опасности.

По его словам, РФ впервые использовала на реактивном беспилотнике боеприпас нового типа, разработанный специально для уничтожения металлических конструкций, высоковольтных опор и мостов. «Флэш» предположил, что в планах противника «атаковать важные высоковольтные линии электропередач».

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