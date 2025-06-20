РФ возобновила удары по энергосистеме Украины: будут ли отключения

Российская атака на энергетическую инфраструктуру УкраиныРоссийская атака на энергетическую инфраструктуру Украины / © ТСН.ua

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Россия возобновила масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на прошлой неделе. Сейчас нет угроз отключений света, но ситуация может измениться.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил во время выступления в Верховной Раде, которое транслирует народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Галущенко, на сегодня украинская энергосистема работает в стабильном режиме, и это чувствуют потребители.

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«Но, безусловно, ситуация сложная. Прежде всего, это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в прошлом году и в этом году. К сожалению, сейчас атаки возобновились. Масштабные атаки были на прошлой неделе и ежедневные атаки на соответствующие оборудования в прифронтовых регионах», — рассказал глава Минэнерго.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует атаки на энергетическую инфраструктуру, в частности атомную генерацию.

Как заявлял в начале июня военный эксперт Владислав Селезнев, россияне активизировали атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы осенью и зимой нарушить стабильность жизни обычных украинцев.