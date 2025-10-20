ТСН в социальных сетях

Украина
673
1 мин

РФ впервые атаковала КАБом Полтавщину: что известно о резонансном случае

20 октября Россия впервые выпустила управляемую авиационную бомбу по Полтавской области. Ранее КАБами уничтожали только пограничье.

Дмитрий Гулийчук
Российский КАБ в Полтавской области. Фото Фото t.me/supernova_plus

Российский КАБ на Полтавщине. Фото Фото t.me/supernova_plus

Российские войска впервые применили управляемую авиационную бомбу (КАБ) по Полтавской области.

Об этом 20 октября сообщали Воздушные силы. Детальнее об атаке пишут портал «Милитарный» и OSINT-канал «Supernova+».

«ФАБ 500 УМПК с твердотопливным реактивным ускорителем. Россияне стали использовать при ударах по энергообъектам в Украине. Авиабомба способна преодолеть расстояние более 200 км от точки пуска», — говорится в сообщении «Supernova+».

По информации источников «Милитарного», российская авиабомба упала в 20–30 километрах от Полтавы. В издании предполагается, что удар был нанесен бомбой типа УМПБ-5Р (реактивного типа) или «Гром-Э1/Э2». Она преодолела расстояние примерно свыше 120 километров.

Официально о последствиях этой атаки местные власти не сообщали.

Фото t.me/supernova_plus

Фото t.me/supernova_plus

Отмечается, что первые случаи применения КАБ с реактивным двигателем были зафиксированы в конце весны — начале лета 2025 года. Однако пока использование таких авиабомб пока остается единичным.

Эксперты «Милитарного» предполагают, что применение таких типов авиабомб может свидетельствовать о боевых испытаниях и дальнейшем развитии этого направления со стороны России.

Напомним, что вечером 18 октября российская авиация впервые запустила КАБ новой модификации по городу Лозовая Харьковской области — бомба пролетела 130 километров.

Также мы писали, что 16 октября РФ впервые с начала войны ударила по Николаеву КАБами. По словам Сергея Братчука, есть предположение, что россияне по Николаеву использовали модифицированный боеприпас «Гром-Е1».

673
