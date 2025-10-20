- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 673
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ впервые атаковала КАБом Полтавщину: что известно о резонансном случае
20 октября Россия впервые выпустила управляемую авиационную бомбу по Полтавской области. Ранее КАБами уничтожали только пограничье.
Российские войска впервые применили управляемую авиационную бомбу (КАБ) по Полтавской области.
Об этом 20 октября сообщали Воздушные силы. Детальнее об атаке пишут портал «Милитарный» и OSINT-канал «Supernova+».
«ФАБ 500 УМПК с твердотопливным реактивным ускорителем. Россияне стали использовать при ударах по энергообъектам в Украине. Авиабомба способна преодолеть расстояние более 200 км от точки пуска», — говорится в сообщении «Supernova+».
По информации источников «Милитарного», российская авиабомба упала в 20–30 километрах от Полтавы. В издании предполагается, что удар был нанесен бомбой типа УМПБ-5Р (реактивного типа) или «Гром-Э1/Э2». Она преодолела расстояние примерно свыше 120 километров.
Официально о последствиях этой атаки местные власти не сообщали.
Отмечается, что первые случаи применения КАБ с реактивным двигателем были зафиксированы в конце весны — начале лета 2025 года. Однако пока использование таких авиабомб пока остается единичным.
Эксперты «Милитарного» предполагают, что применение таких типов авиабомб может свидетельствовать о боевых испытаниях и дальнейшем развитии этого направления со стороны России.
Напомним, что вечером 18 октября российская авиация впервые запустила КАБ новой модификации по городу Лозовая Харьковской области — бомба пролетела 130 километров.
Также мы писали, что 16 октября РФ впервые с начала войны ударила по Николаеву КАБами. По словам Сергея Братчука, есть предположение, что россияне по Николаеву использовали модифицированный боеприпас «Гром-Е1».