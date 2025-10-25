РФ впервые начала бить по Одесщине КАБами: Игнат прокомментировал угрозу

Юрий Игнат

Российские оккупанты усовершенствовали свои управляемые ил корректируемые авиабомбы реактивными двигателями и теперь КАБы могут пролетать расстояние до 150 километров. В частности, вчера, 24 октября, КАБ впервые ударил по Одесской области.

Есть ли угроза для региона, что россияне начнут постоянно атаковать Одесщину корректируемыми авиабомбами, рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «Суспильне».

Игнат подтвердил, что КАБ с реактивным двигателем начали долетать до Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областей.

«Это та же бомба, выпущенная из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. И вчера Воздушное командование „Юг“ подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью. Какой именно этот тип — установят специалисты. Падение третьей бомбы было зафиксировано на открытом участке территории без последствий», — рассказал представитель Воздушных сил.

В то же время он заверил, что РФ применяет их единичными случаями, чтобы проверить, как эти КАБы работают, а также эффективность и реакцию Сил обороны.

Также Игнат призвал «не поднимать градус напряжения», ведь РФ применяет многие авиационные средства поражения и продолжает делать их более совершенными и дальнобойными. В свою очередь, Украина вместе с западными партнерами также активно развивает свои оборонные технологии.

Напомним, что недавно РФ впервые атаковала КАБом Полтавщину. Кроме того, 16 октября РФ впервые с начала войны ударила по Николаеву КАБами.

А 18 октября российская авиация впервые запустила КАБ новой модификации по городу Лозовая Харьковской области — бомба пролетела 130 километров.

Также мы писали почему новый российский КАБ создает глобальный вызов для Украины.