РФ впервые с начала войны ударила по Николаеву КАБами: детали от Кима
Раньше российские КАБы не долетали до Николаева.
Российские войска 16 октября впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы (КАБы).
Детали атаки рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Вчера враг атаковал Николаевщину. Были две управляемые авиабомбы. Это впервые, в принципе, до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окрестности города были атакованы КАБами», — сказал глава Николаевской ОВА.
Ранее в мониторинговых каналах появилась информация, что российская армия впервые могла ударить по Николаеву модернизированным дальнобойным КАБом с дальностью более 150 км.