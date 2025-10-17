РФ впервые с начала войны ударила по Николаеву КАБами: детали от Кима

Виталий Ким

Российские войска 16 октября впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы (КАБы).

Детали атаки рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Вчера враг атаковал Николаевщину. Были две управляемые авиабомбы. Это впервые, в принципе, до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окрестности города были атакованы КАБами», — сказал глава Николаевской ОВА.

Ранее в мониторинговых каналах появилась информация, что российская армия впервые могла ударить по Николаеву модернизированным дальнобойным КАБом с дальностью более 150 км.