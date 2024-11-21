РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" — СМИ

Потенциально она может нести ядерный заряд.

Утром 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" по Украине. Это произошло во время атаки на Днепр.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, утром 21 ноября 2024 года в период с 05.00 до 07.00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета.

По данным источников УП, речь идет о ракете средней дальности РС-26 "Рубеж".

Напомним, Россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. К счастью, о пострадавших информация пока не поступала.

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