РФ всю ночь терроризировала Одессу – что известно
В Одессе почти всю ночь звучала воздушная тревога. По данным местных властей, обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня ночью россияне снова обстреливали Одессу — под прицелом находилась инфраструктура.
Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«Почти всю в нашем городе продолжается воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.
В одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия.
Ранее сообщалось, что в Запорожье удар нанес вражеский беспилотник типа «Шахед». В результате попадания был поврежден частный дом и возник пожар. По последним данным, трое пострадавших.