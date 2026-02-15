РФ всю ночь терроризировала Одессу – что известно

Одесса пережила атаку / © Associated Press

Сегодня ночью россияне снова обстреливали Одессу — под прицелом находилась инфраструктура.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«Почти всю в нашем городе продолжается воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.

В одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия.

Последствия атаки / © Facebook / Сергей Лысак

Ранее сообщалось, что в Запорожье удар нанес вражеский беспилотник типа «Шахед». В результате попадания был поврежден частный дом и возник пожар. По последним данным, трое пострадавших.